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23.04.2025 (23:00)

Мотострелки ЦВО уничтожили условного противника в ходе занятий в Кузбассе

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, отработали задачи по уничтожению условного противника, в рамках контрольных занятий по боевой подготовке за зимний период обучения. 

Личный состав выполнил упражнения контрольных стрельб из автоматов АК-74, пулеметов Калашникова и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В по мишеням, имитирующим бронетехнику, огневые средства и живую силу условного противника, а также отработал задачи по противодействию диверсионно-разведывательным группам. Практические действия выполнялись как в дневное, так и в ночное время.

Кроме того, личный состав выполнил нормативы по тактической медицине, радиационной, химической и биологической защите, связи и прошел проверку теоретических знаний в области руководящих документов, уставов и требований безопасности.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Мотострелковые войска , Центральный военный округ , Боевая подготовка
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