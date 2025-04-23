23.04.2025 (21:00)

В Венгрии состоялось торжественное открытие после капитального ремонта российского воинского мемориала периода Великой Отечественной войны

23 апреля 2025 года в г.Сегед, обл. Чонград-Чанад, Представительством Министерства обороны Российской Федерации (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии было организовано и проведено торжественное открытие после капитального ремонта российского воинского мемориала периода Великой Отечественной войны. Ремонт воинского захоронения был выполнен Посольством России в Венгрии в 2024-2025 году по программе Российского организационного комитета «Победа» под патронажем Президента России.

Захоронение расположено на участке № 7 кладбища «Дугонич» на ул.Роза 13. На захоронении находится 36 братских могил и 191 надмогильный знак. Похоронено 1084 воина, известно 906 имен, 178 воинов похоронены как неизвестные. На центральном обелиске высотой 7 м надпись на русском языке: «Здесь похоронены красноармейцы, сержанты и офицеры Красной армии, павшие смертью храбрых в боях за свободу и независимость Советского Союза».

Кладбище было оборудовано в 1945 году как госпитальное, тогда же был составлен поименный список на 612 захороненных советских воинов. В ходе подготовки к проведению ремонтных работ Представительством Министерства обороны по военно-мемориальной работе в Венгрии были уточнены персональные данные захороненных, а также дополнительно установлены имена 294 человек. Всего в ходе ремонтных работ на мемориальных плитах в г.Сегед было увековечено 906 воинов. 178 человек учтены как неизвестные Герои.

В ходе торжественного открытия мемориала с речью к собравшимся обратился Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Венгрии Евгений Станиславов.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Венгрии Владимир Улахович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Венгрии Хосе Рамон Ривьеро Гонсалез, временный поверенный в делах Республики Сербия в Венгрии Деян Миливоевич, 1-й секретарь Посольства Республики Казахстан в Венгрии Ермек Жилкайдаров, военный и военно-воздушный атташе Российской Федерации в Венгрии полковник Алексей Заруднев, атташе по вопросам обороны Республики Беларусь полковник Павел Хотеновский, генеральный консул Российской Федерации в Дебрецене Константин Драчевский, торговый представитель Российской Федерации в Венгрии Сергей Безруков, директор Российского центра науки и культуры Валерий Платонов, председатель общества венгерско-российской дружбы Дёрдь Гилиан, председатель координационного Совета российских соотечественников венок Татьяна Керн, сотрудники Представительства, Торгпредства, аппарата ВАТ, венгерских общественных организаций и проживающие в Венгрии соотечественники.

Чин церковного богослужения совершили протоиерей прихода Сергия Радонежского Иван Кадар и певчий Иван Хегедюш.

Собравшиеся почтили память погибших героев минутой молчания и возложили к обелиску венки и цветы.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице