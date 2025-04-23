23.04.2025 (20:30)

Передвижной выставочный комплекс Минобороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге!» прибыл в Рязань

Передвижной выставочный комплекс Минобороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге!» совершил остановку на железнодорожном вокзале города Рязань.

Участниками торжественной встречи агитационного поезда стали сенатор Российской Федерации Игорь Мурог, Первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Анна Рослякова, начальник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды краснознаменного командного училища им. генерала армии В.Ф. Маргелова гвардии полковник Геннадий Винник, представители региональных министерств и ведомств, рязанского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества», ветераны СВО и члены их семей, офицеры и курсанты воздушно-десантного училища, члены ветеранских, патриотических, общественных объединений, юнармейцы и жители региона.

«Святой долг каждого российского гражданина - хранить память о великом подвиге нашего народа. Чтить его, как и истории доблести, высокого патриотизма и силы духа. В преддверии празднования 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне мы встречаем агитационно-пропагандистский поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге!». Мы гордимся нашим прошлым, нашими героическими предками, великим народом и великой страной», - произнёс в своей речи гвардии полковник Геннадий Винник на торжественном митинге.

От имени Губернатора собравшихся приветствовала Первый зампред Правительства Рязанской области Анна Рослякова.

Она выразила слова благодарности в адрес руководства Министерства обороны РФ за возможность присоединиться к Всероссийской патриотической акции.

«Сегодня наши ребята, в том числе тысячи рязанцев, повторяют подвиги своих прадедов и дедов. Отдают самое дорогое за независимость нашей страны, за Родину, за каждого из нас с вами. Наша святая обязанность - сохранить память об их героических подвигах!», - подчеркнула Анна Рослякова.

В рамках торжественных мероприятий участники акции возложили цветы к Мемориальному комплексу воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах на площади им. генерала армии В.Ф. Маргелова.

Руководитель агитационно-пропагандистской акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!» генерал-майор Михаил Баитов вручил пяти активистам Рязанской области, оказывающим помощь воинам спецоперации, медали Министерства обороны Российской Федерации «За помощь и милосердие».

Кроме того, в ходе торжественной церемонии ряды юнармейского движения пополнили 50 учащихся довузовских учреждений региона, а юнармейскому отряду «Соколы» МБОУ «Еришинская средняя школа» присвоено имя Героя Российской Федерации гвардии полковника Сухарева Сергея Владимировича.

В тематических вагонах жители и гости Рязани смогли ознакомиться с рассекреченными архивными документами военных лет, а также экспозициями родов и видов Вооруженных Сил Российской Федерации. Были продемонстрированы образцы вооружения времен Великой Отечественной войны, трофейное оружие и техника из зоны СВО.

В здании железнодорожного вокзала состоялась работа молодежной дискуссионной площадки «Разговор о самом важном», на которой перед представителями молодежных организаций с лекцией о земляках-защитниках Отечества выступил ветеран СВО, лектор Российского общества «Знание» Роман Иголкин.

На импровизированной концертной площадке поезда с музыкальной программой выступили рязанские творческие коллективы и сводная агитбригада учреждений культуры Минобороны России.

В мероприятиях акции приняли участие более 5 тыс. гостей и жителей города.

Из Рязани агитпоезд Минобороны России отправился в город Пенза.

В период с 19 апреля по 3 июля Министерство обороны Российской Федерации совместно с ОАО «Российские железные дороги» проводит агитационно-пропагандистскую акцию «Единство в памяти. Сила в подвиге!» с использованием агитационного поезда, которая приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

3а 75 дней железнодорожный состав преодолеет более 33 тысяч километров по территории всех военных округов, посетит 75 городов и населенных пунктов в 61 субъекте Российской Федерации.

Целью акции является демонстрация единства армии и общества, противодействие фальсификации истории, рассказ о героических ратных буднях и достижениях Вооруженных Сил Российской Федерации.

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