23.04.2025 (18:00)

Подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ вытесняют вражеские подразделения с территории Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ вытесняют вражеские подразделения с территории Курской области

Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Север» продолжают выполнять поставленные боевые задачи по освобождению оккупированных территорий Курской области, обращая в бегство подразделения формирований ВСУ.

В ходе боевой работы воины-гвардейцы осуществляют комплексное огневое поражение по ликвидации украинских боевиков в населенном пункте Горналь и курском приграничье.

Морские пехотинцы успешно вытесняют вражеские подразделения с ключевых укрепленных позиций, расположенных в районе населенного пункта.

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