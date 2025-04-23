23.04.2025 (22:00)

На общевойсковом полигоне ЛенВО проходят подготовку офицеры мотострелковых подразделений

Командиры мотострелковых подразделений Ленинградского военного округа продолжают осваивать курс по боевой подготовке. Инструкторы с опытом СВО передают свои знания управлению личным составом и обучению бойцов на общевойсковом полигоне в Ленинградской области.

В ходе тренировок младший офицерский состав отрабатывает навыки захвата опорного пункта противника, управления боем в лесистой местности, захвата и обороны долговременных позиций противника, а также ведение боя при встрече с диверсионно-разведывательной группой. Каждый сценарий офицеры отрабатывают самостоятельно, а руководителем занятия назначается командир на время выполнения учебной задачи.

Также военнослужащие проходят обучение по тактической медицине, инженерной подготовке, связи и управлению разведывательными БПЛА.

Данные занятия направленны на формирование широкого спектра знаний у молодых офицеров для дальнейшего обучения и подготовки личного состава к выполнению боевых задач в ходе специальной военной операции.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице