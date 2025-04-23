23.04.2025 (20:00)

Противолодочные корабли Северного флота выполнили торпедную атаку подводной лодки в Баренцевом море

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки Северного флота корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей «Юнга», «Брест» и «Снежногорск» отработала противолодочные задачи в Баренцевом море.

Экипажи кораблей выполнили совместное маневрирование и поиск подводной лодки условного противника, уклонение от торпедной атаки и нанесение ответного удара.

Моряки-противолодочники выполнили боевые упражнения в составе корабельной поисково-ударной группы комплексами минно-торпедного оружия кораблей, а также совершили стрельбу по подводной лодке практической торпедой без боевой части.

В качестве подводного противника для малых противолодочных кораблей выступила одна из подводных лодок Северного флота.

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