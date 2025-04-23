23.04.2025 (19:30)

В Калининградской области 262 ВАИ успешно выполнили нормативы контрольной проверки за зимний период обучения 2025 учебного года

262 Военная автомобильная инспекция успешно выполнила нормативы контрольной проверки за зимний период обучения 2025 учебного года. Военнослужащие продемонстрировали высокий уровень подготовки и профессионализма, получив высокие оценки в трех ключевых областях: физической подготовке, вождении специальных транспортных средств и огневой подготовке.

В ходе проверки личный состав 262 ВАИ проявил отличные навыки и готовность к выполнению поставленных задач. Физическая подготовка военнослужащих обеспечила необходимый уровень выносливости и силы, что является критически важным для выполнения служебных обязанностей.

Вождение специальных транспортных средств также прошло на высоком уровне. Инспекторы отметили точность и уверенность водителей в управлении штатной техникой, что свидетельствует о качественной подготовке и внимании к деталям в процессе обучения.

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