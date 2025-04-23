23.04.2025 (18:30)

На Балтийском флоте в рамках тактического учения по противовоздушной обороне отражен авиационный удар условного противника

В Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота с дежурными сменами центров управления, корабельными расчётами постов противовоздушной обороны (ПВО) и авиацией ВКС России проведено совместное зачётное тактическое учение по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника.

Учебные задачи по отражению авиационного удара отрабатывались экипажем дежурного корабля по ПВО базового тральщика «Павел Хенов», а также другими кораблями, базирующимися в пункте базирования Кронштадт.

По замыслу учения, средствами радионаблюдения и визуального наблюдения был выявлен подлёт авиации условного противника к пункту базирования. Налет авиации условного противника имитировали сверхзвуковые истребители четвёртого поколения Су-27 ВКС России, а также вертолеты Ми-24.

В ходе планового учения средства ПВО кораблей Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота были приведены в готовность к применению, операторы боевых постов обнаружили и классифицировали воздушные цели, расчёты средств ПВО, а именно расчёты корабельных зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов условно уничтожили их при подлёте на рубеж открытия огня.

В ходе учения были отработаны вопросы организации управления силами и средствами ПВО при отражении ударов средств воздушного нападения воздушного противника по пунктам базирования, распределения целей и постановки огневых задач по различным каналам связи. Подобные тренировки являются плановыми и проводятся на Балтийском флоте на регулярной основе.

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