23.04.2025 (17:30)

В морских полигонах Балтийского флота прошло противолодочное учение

В ходе выхода в море экипаж корвета Балтийского флота «Бойкий» в морских полигонах отработал противолодочные действия - провел учения по поиску, обнаружению, поддержке контакта и слежению, а также противодействию подводной лодке условного противника с применением комплекса противолодочного вооружения «Пакет».

Экипажем корвета во взаимодействии с противолодочным вертолетом морской авиации флота Ка-27 были осуществлены тактические приемы поиска и слежения за подлодкой с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств противолодочного обнаружения, установленных на корабле и вертолете.

Эмитированная подводная цель была успешно обнаружена, классифицирована и уничтожена несколькими торпедами из противолодочного комплекса «Пакет», стоящего на вооружении корабля.

Противолодочный комплекс «Пакет» предназначен для уничтожения подводных лодок и торпед в ближней зоне корабля. Комплекс состоит из системы управления, специализированной гидроакустической станции целеуказания, пусковых установок и самих малогабаритных торпед в тепловом противолодочном и антиторпедном вариантах. Комплекс автономно или в составе корабельного контура противолодочной обороны и противоторпедной защиты обеспечивает в автоматическом или автоматизированном режимах выработку целеуказания по данным корабельных гидроакустических комплексов и станций, а также обнаружение, классификацию и определение параметров движения атакующих корабль торпед.

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