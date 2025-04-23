23.04.2025 (17:00)
В Ленинградской области лётчики объединения ВВС и ПВО отработали занятия на авиационном тренажёре
В Ленинградской области летчики вертолетного полка Ленинградского объединения ВВС и ПВО выполнили учебные задачи на авиационном тренажёре вертолета Ми-8.
Занятия проводились в оборудованном автоматизированном учебном комплексе, на котором отрабатываются вопросы теоретической подготовки инженерно-технического и лётного состава, а также практические действия непосредственно на тренажерах
В ходе занятий отрабатывались действия лётного и штурманского состава в нештатных ситуациях: неблагоприятных погодных условиях, нулевой видимости и различных отказов узлов авиационной техники.
Реалистичное изображение, выводимое на круговой панорамный экран тренажера, звуковое сопровождение и идентичные настоящим органы управления, средств связи и навигации, позволяют летчикам более качественно подготовиться к выполнению боевых задач, получить и довести до автоматизма необходимые профессиональные навыки.