23.04.2025 (17:00)

В Ленинградской области лётчики объединения ВВС и ПВО отработали занятия на авиационном тренажёре



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Ленинградской области лётчики объединения ВВС и ПВО отработали занятия на авиационном тренажёре

В Ленинградской области летчики вертолетного полка Ленинградского объединения ВВС и ПВО выполнили учебные задачи на авиационном тренажёре вертолета Ми-8.

Занятия проводились в оборудованном автоматизированном учебном комплексе, на котором отрабатываются вопросы теоретической подготовки инженерно-технического и лётного состава, а также практические действия непосредственно на тренажерах

В ходе занятий отрабатывались действия лётного и штурманского состава в нештатных ситуациях: неблагоприятных погодных условиях, нулевой видимости и различных отказов узлов авиационной техники.

Реалистичное изображение, выводимое на круговой панорамный экран тренажера, звуковое сопровождение и идентичные настоящим органы управления, средств связи и навигации, позволяют летчикам более качественно подготовиться к выполнению боевых задач, получить и довести до автоматизма необходимые профессиональные навыки.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице