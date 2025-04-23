23.04.2025 (16:00)

Выставка Центрального военно-морского музея «Курсом к Победе» одна из самых посещаемых в Санкт-Петербурге

Выставка «Курсом к Победе» входит в число важнейших мероприятий Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Выставка открыта в выставочном комплексе ЦВММ и состоит из объединенных общей темой четырех экспозиционных проектов. Первый повествует о событиях 1941-1943 годов, когда флот преимущественно находился в обороне. Второй посвящен участию флота в сокрушительных ударах Красной Армии в 1944 году. Следующий рассказывает о победном 1945-м. И четвертый рассказывает об Адмирале Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецове. Последний проект посвящен 120-летию со дня рождения флотоводца. В подготовке выставки приняли участие практически все музейные фонды.

Посетители смогут увидеть уникальные реликвии военных лет, в том числе предметы, относящиеся к героическим и трагическим страницам истории самого Центрального военно-морского музея в годы блокады Ленинграда.

На боевом посту в тяжелые для города дни погибли 16 сотрудников музея. Из фондов музея на выставке представлены музейные предметы, связанные с боевой славой, доблестью и героизмом советских моряков в Великой Отечественной войне. Многие предметы имеют мемориальный характер и хранят память о выдающихся флотоводцах и моряках-героях, которым они принадлежали, их ратном труде и подвигах. Среди этих предметов - работы, выполненные талантливыми художниками и фронтовыми фотокорреспондентами в боевой обстановке.

Мастерская художников-маринистов ЦВММ представлена работами, отражающими подвиг советских моряков в годы войны. Специально к выставке член мастерской Михаил Петров-Маслаков написал полотно, запечатлевшее один из драматических эпизодов из истории боевых действий Дунайской флотилии. Её бронекатера 11 апреля 1945 года высадили десант на Имперский мост в Вене, предотвратив его подрыв отступающими немецкими войсками.

«Выставка является одним из самых важных проектов нашего музея в преддверии празднования 80-летия Великой Победы. Сотрудники музея вложили всю свою душу, талант и профессионализм в её создание», - отметил директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай.

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