23.04.2025 (15:00)

В Германии почтили память павших советских воинов

Сегодня, 23 апреля, на Советском воинском захоронении в Потсдаме на Бассинплатц состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов, посвящённая памяти советских солдат, павших при освобождении Германии от нацизма.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев, военный атташе Алексей Андреев, представители Посольства России и Представительства Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в ФРГ, а также представители дипмиссий дружественных стран — Беларуси, Кыргызской Республики и Казахстана. Почтить память павших также пришли неравнодушные местные жители.

Советское воинское захоронение на Бассинплатц является одним из центральных мемориальных объектов Потсдама. Оно было открыто в 1945 году и представляет собой братскую могилу, в которой покоятся более 400 советских солдат и офицеров, погибших в апреле 1945 года в ходе Берлинской наступательной операции. На территории захоронения установлен монумент в стиле соцреализма, ставший символом благодарности за освобождение от нацизма.

Церемония прошла в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Она стала частью широкой мемориальной работы, направленной на сохранение исторической памяти и недопущение фальсификации событий Второй мировой войны.

Участники мероприятия выразили глубокое уважение к подвигу советских воинов и подчеркнули важность сохранения памяти о тех, кто отдал свою жизнь ради мира и свободы.

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