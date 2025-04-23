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23.04.2025 (14:30)

В Объединенном штабе ОДКБ проведены занятия с группой слушателей курсов повышения квалификации Военной академии Генерального штаба ВС РФ

22 апреля на базе Объединенного штаба ОДКБ проведены занятия с группой слушателей курсов повышения квалификации руководящих кадров и ведущих специалистов государств – членов ОДКБ, обучающихся на специальном факультете Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

В составе группы представители оборонных ведомств, правоохранительных органов, аппаратов советов безопасности, органов безопасности и специальных служб, уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций государств – членов ОДКБ.

В Объединенном штабе ОДКБ слушателей проинформировали об основных событиях военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности Организации, развитии системы коллективной безопасности и системы связи ОДКБ, деятельности Центра кризисного реагирования ОДКБ. Группу слушателей также ознакомили с экспозицией музея Международного военного центра.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ОДКБ , Генеральный штаб
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