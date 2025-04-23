23.04.2025 (13:55)

Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 23 апреля 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенных пунктов Горналь и Олешня.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Великие Будки, Водолаги, Камышанка, Кучеровка, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты «Bradley» производства США, боевая бронированная машина, шесть самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, два миномета, шесть автомобилей, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также 11 пунктов управления БпЛА и два склада боеприпасов.

Всего за время боевых действий на Курском направлении формирования ВСУ потеряли:

более 75 710 военнослужащих,

412 танков,

337 боевых машин пехоты,

311 бронетранспортеров,

2 284 боевые бронированные машины,

2 765 автомобилей,

642 самоходные артиллерийские установки и орудия полевой артиллерии,

62 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США,

29 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин,

130 станций РЭБ,

18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО,

58 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 16 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

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