23.04.2025 (16:30)

В Ленинградском военном округе провели занятия со специалистами кинологической службы

Военнослужащие-вожатые минно-розыскных собак провели занятие на базе одного из инженерно-саперных подразделений Ленинградского военного округа.

В ходе тренировок кинологи формируют у собак навыки в выполнении общих служебных команд, а также отрабатывают действия по частным командам по предназначению: отказ от подбрасываемого корма, меры по охране военнослужащих.

Кроме того, при выполнении задач по инженерной подготовке отрабатываются действия кинологов и собак при разведке минных полей, разминировании населенных пунктов и отдельных объектов, преодоление различных препятствий: барьеры, лестницы, полоса инженерных заграждений, окопы и траншеи, а также действия по охране вожатого.

Расчетами военных кинологов освоены десятки военных специальностей т.к. ни одно техническое средство пока не может заменить собаку: её нюх, слух, зрение и преданность человеку. В современной российской армии более 3,5 тыс. служебных собак продолжают нести службу в видах и родах войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

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