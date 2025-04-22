22.04.2025 (19:15)

Курсанты учебных центров РВСН завершили сдачу выпускных экзаменов

Военнослужащие учебных центров Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) завершили сдачу выпускных экзаменов более чем по 30 военно-учетным специальностям.

В каждый период обучения в учебной сети РВСН готовятся специалисты более чем по 30 военно-учетным специальностям, среди которых специалисты по эксплуатации систем связи, механиков-водителей автобронетанковой техники, в том числе водителей категорий «D» и «Е», а также всех видов инженерной техники, находящейся на вооружении РВСН.

Для организации качественной подготовки младших специалистов в учебных воинских частях создана вся необходимая учебно-материальная база. Для обучения по военно-учетным специальностям в учебной сети РВСН имеются специализированные классы, оснащенные разрезными и действующими макетами узлов и агрегатов вооружения, находящегося на вооружении ракетных соединений и частей.

Практическая подготовка курсантов осуществляется на оборудованных автодромах и учебно-тренировочных средствах.

Существующая система подготовки курсантов способна обеспечить подготовку требуемого количества специалистов, необходимых не только для соединений, воинских частей и подразделений РВСН, но и для других родов и видов войск.

Теоретические знания и практические навыки, полученные курсантами во время обучения, позволят им уже мае приступить к выполнению должностных обязанностей в соответствии с полученной подготовкой.

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