21.04.2025 (18:15)
В центре обеспечения Омского ракетного объединения прошёл день открытых дверей
Военнослужащие центра обеспечения Ракетных войск стратегического назначения организовали день открытых дверей с учениками 5-х классов.
Гости посетили воинскую часть, где им рассказали про службу и быт в казарменных условиях. Военнослужащие подразделения охраны и разведки продемонстрировали детям современную экипировку и оружие, рассказали об их особенностях. Также заместитель командира части по военно-политической работе майор Сухарев Николай провел экскурсию по парку «Патриот» и показали технику временн Великой Отечественной войны.
Военнослужащие Центра обеспечения Омского ракетного объединения ежегодно проводят экскурсию для школьников.
Метки: