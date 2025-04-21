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21.04.2025 (18:15)

В центре обеспечения Омского ракетного объединения прошёл день открытых дверей

Военнослужащие центра обеспечения Ракетных войск стратегического назначения организовали день открытых дверей с учениками 5-х классов.

Гости посетили воинскую часть, где им рассказали про службу и быт в казарменных условиях. Военнослужащие подразделения охраны и разведки продемонстрировали детям современную экипировку и оружие, рассказали об их особенностях. Также заместитель командира части по военно-политической работе майор Сухарев Николай провел экскурсию по парку «Патриот» и показали технику временн Великой Отечественной войны.

Военнослужащие Центра обеспечения Омского ракетного объединения ежегодно проводят экскурсию для школьников.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
РВСН
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