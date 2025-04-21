21.04.2025 (18:15)

В центре обеспечения Омского ракетного объединения прошёл день открытых дверей

Военнослужащие центра обеспечения Ракетных войск стратегического назначения организовали день открытых дверей с учениками 5-х классов.

Гости посетили воинскую часть, где им рассказали про службу и быт в казарменных условиях. Военнослужащие подразделения охраны и разведки продемонстрировали детям современную экипировку и оружие, рассказали об их особенностях. Также заместитель командира части по военно-политической работе майор Сухарев Николай провел экскурсию по парку «Патриот» и показали технику временн Великой Отечественной войны.

Военнослужащие Центра обеспечения Омского ракетного объединения ежегодно проводят экскурсию для школьников.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице