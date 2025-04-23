23.04.2025 (15:30)

Выпускники учебных центров РВСН прибыли воинским эшелоном в Алтайский край



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Выпускники учебных центров РВСН прибыли воинским эшелоном в Алтайский край

В Алтайском крае торжественно встретили молодое пополнение военнослужащих.

Воинский эшелон доставляет специалистов РВСН в соединения и воинские части по всей России, от Астраханской области до Алтайского края.

Во время следования эшелона для комфортного проезда к новому месту службы горячее питание молодого пополнения осуществлялось в вагоне-ресторане.

Военнослужащие были обеспечены всем необходимым на весь путь следования эшелона, а также вещевым имуществом для дальнейшего прохождения службы.

Несколько сотен специалистов, успешно завершивших обучение в учебных центрах РВСН, прибывают в ракетные соединения, где будут достойно нести боевое дежурство в составе расчётов. Среди них: механики-водители многоосных тягачей, младшие специалисты связи, а также специалисты инженерного профиля. Все они продолжат совершенствовать свои знания и практические навыки уже непосредственно в воинских частях.

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