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23.04.2025 (14:00)

С военнослужащими военной базы ЮВО в Армении провели занятия по переводу техники на летний режим эксплуатации

На военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Армении проведены занятия с личным составом по переводу вооружений, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.

Учебные мероприятия были организованы на нескольких учебных точках, где военнослужащим на практике продемонстрировали работу специализированных постов, порядок выполнения операций по переводу вооружения и военной техники, а также довели требования руководящих документов. Занятия под руководством представителей командования соединения проводились в парках и на стоянках боевых машин в военных городках.

Перевод вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации состоится в мае. По завершении работ будут проведены смотры вооружения и военной техники, занятия по изучению правил и требований безопасности при эксплуатации машин в летних условиях.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Армения
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