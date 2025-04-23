23.04.2025 (13:30)

В преддверии Дня Победы юнармейцы Омской области навестили жительницу блокадного Ленинграда

Участники юнармейского отряда «Соболь» Омской области навестили жительницу блокадного Ленинграда Зою Ивановну Ефимову, в преддверии Дня Победы.

Школьники вручили Зое Ивановне памятный подарок, а также поблагодарили за стойкость и мужество, проявленные в годы войны. В ходе встречи Зоя Ивановна поделилась с юнармейцами воспоминаниями о мужестве, героизме и патриотизме военнослужащих Советской армии, а также личными историями, которые остались в памяти на всю жизнь, рассказала и о том, как Ленинград переживал блокаду, и как сложилась её жизнь после Великой Победы. Юные патриоты с интересом слушали и задавали интересующие вопросы.

«Встреча для нас стала не просто уроком истории, а настоящим эмоциональным событием, которое сблизило поколения. Такие встречи помогают нам ценить мирное время и помнить о тех, кто сражался и отдавал свои жизни за него», - поделились юнармейцы по окончании встречи.

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