23.04.2025 (12:30)

В соединениях 8-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО прошел единый день РХБ защиты

В соединениях и воинских частях 8-й гвардейской общевойсковой армии, дислоцированной в Ростовской области, проверили готовность личного состава к действиям в случае оповещения о применении противником химического оружия.

Проверка прошла в рамках единого дня радиационной, химической и биологической защиты. После подачи условного сигнала военнослужащие оперативно надели средства защиты, перевели все средства в усиленный режим, выполнили специальную обработку помещений, вооружения и военной техники.

Также с личным составом провели практические занятия по применению приборов РХБ разведки, дегазационного прибора, войскового прибора химической разведки и дегазационных комплектов ДКВ-К предназначенных для проведения специальной обработки вооружения и военной техники.

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