Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.04.2025 (12:30)

В соединениях 8-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО прошел единый день РХБ защиты

В соединениях и воинских частях 8-й гвардейской общевойсковой армии, дислоцированной в Ростовской области, проверили готовность личного состава к действиям в случае оповещения о применении противником химического оружия.

Проверка прошла в рамках единого дня радиационной, химической и биологической защиты. После подачи условного сигнала военнослужащие оперативно надели средства защиты, перевели все средства в усиленный режим, выполнили специальную обработку помещений, вооружения и военной техники.

Также с личным составом провели практические занятия по применению приборов РХБ разведки, дегазационного прибора, войскового прибора химической разведки и дегазационных комплектов ДКВ-К предназначенных для проведения специальной обработки вооружения и военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false