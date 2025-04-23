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23.04.2025 (10:00)

На Балтийском флоте прошло учение по обеспечению безопасности судоходства

На Балтийском флоте (БФ) прошло учение по обеспечению безопасности судоходства, в ходе которого военные моряки тренировались оборонять морские коммуникации, сопровождать и защищать гражданские суда от атак БПЛА, безэкипажных катеров и подводных лодок.

В рамках учения корабельные тактические группы БФ вышли из пунктов базирования и произвели развертывание в заданных районах Балтийского моря.

Всего было задействовано порядка 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. В их числе — корветы, тральщики, противолодочные, малые ракетные, десантные корабли, а также корабли на воздушной подушке и быстроходные катера.

В маневрах участвовали около 5 тысяч военнослужащих, было задействовано более 10 самолётов и вертолётов, а также порядка 100 единиц боевой и специальной техники.

Согласно сценария учения, особое внимание уделялось отработке задачи сопровождения и защиты гражданских судов, в том числе от атак беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров противника, подводных лодок и кораблей.

Экипажи корветов «Сообразительный» и «Бойкий» нанесли артиллерийский удар по морской цели, имитирующей надводный корабль противника. Во время стрельбы корабельные средства радиоэлектронной борьбы применили активные и пассивные помехи.

Противолодочные вертолёты Ка-27 и Ка-27М, базирующиеся на корветах, отрабатывали поиск, слежение и уничтожение подводной лодки условного противника с выполнением учебного бомбометания.

Моряки-балтийцы также тренировались оказывать помощь аварийным судам, получившим повреждения во время атак условного противника. Ликвидировали возгорание, заделывали пробоины, спасали личный состав на воде и буксировали поврежденные суда в порты.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Учения
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