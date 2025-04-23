23.04.2025 (10:00)
На Балтийском флоте прошло учение по обеспечению безопасности судоходства
На Балтийском флоте (БФ) прошло учение по обеспечению безопасности судоходства, в ходе которого военные моряки тренировались оборонять морские коммуникации, сопровождать и защищать гражданские суда от атак БПЛА, безэкипажных катеров и подводных лодок.
В рамках учения корабельные тактические группы БФ вышли из пунктов базирования и произвели развертывание в заданных районах Балтийского моря.
Всего было задействовано порядка 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. В их числе — корветы, тральщики, противолодочные, малые ракетные, десантные корабли, а также корабли на воздушной подушке и быстроходные катера.
В маневрах участвовали около 5 тысяч военнослужащих, было задействовано более 10 самолётов и вертолётов, а также порядка 100 единиц боевой и специальной техники.
Согласно сценария учения, особое внимание уделялось отработке задачи сопровождения и защиты гражданских судов, в том числе от атак беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров противника, подводных лодок и кораблей.
Экипажи корветов «Сообразительный» и «Бойкий» нанесли артиллерийский удар по морской цели, имитирующей надводный корабль противника. Во время стрельбы корабельные средства радиоэлектронной борьбы применили активные и пассивные помехи.
Противолодочные вертолёты Ка-27 и Ка-27М, базирующиеся на корветах, отрабатывали поиск, слежение и уничтожение подводной лодки условного противника с выполнением учебного бомбометания.
Моряки-балтийцы также тренировались оказывать помощь аварийным судам, получившим повреждения во время атак условного противника. Ликвидировали возгорание, заделывали пробоины, спасали личный состав на воде и буксировали поврежденные суда в порты.