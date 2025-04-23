23.04.2025 (10:00)

На Балтийском флоте прошло учение по обеспечению безопасности судоходства



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На Балтийском флоте прошло учение по обеспечению безопасности судоходства

На Балтийском флоте (БФ) прошло учение по обеспечению безопасности судоходства, в ходе которого военные моряки тренировались оборонять морские коммуникации, сопровождать и защищать гражданские суда от атак БПЛА, безэкипажных катеров и подводных лодок.

В рамках учения корабельные тактические группы БФ вышли из пунктов базирования и произвели развертывание в заданных районах Балтийского моря.

Всего было задействовано порядка 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. В их числе — корветы, тральщики, противолодочные, малые ракетные, десантные корабли, а также корабли на воздушной подушке и быстроходные катера.

В маневрах участвовали около 5 тысяч военнослужащих, было задействовано более 10 самолётов и вертолётов, а также порядка 100 единиц боевой и специальной техники.

Согласно сценария учения, особое внимание уделялось отработке задачи сопровождения и защиты гражданских судов, в том числе от атак беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров противника, подводных лодок и кораблей.

Экипажи корветов «Сообразительный» и «Бойкий» нанесли артиллерийский удар по морской цели, имитирующей надводный корабль противника. Во время стрельбы корабельные средства радиоэлектронной борьбы применили активные и пассивные помехи.

Противолодочные вертолёты Ка-27 и Ка-27М, базирующиеся на корветах, отрабатывали поиск, слежение и уничтожение подводной лодки условного противника с выполнением учебного бомбометания.

Моряки-балтийцы также тренировались оказывать помощь аварийным судам, получившим повреждения во время атак условного противника. Ликвидировали возгорание, заделывали пробоины, спасали личный состав на воде и буксировали поврежденные суда в порты.

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