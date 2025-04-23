23.04.2025 (11:30)
Во Владивостоке прошёл сбор председателей профсоюзов первичных профсоюзных организаций Тихоокеанского флота
Во Владивостоке в Доме офицеров флота проведён сбор председателей первичных профсоюзных организаций Тихоокеанского флота (ТОФ). Сбор проведён решением командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиина.
На сборе присутствовали председатели первичных профсоюзных организации Владивостокского, Большекаменского и Николаевского военных гарнизонов флота.
В начале мероприятия к собравшимся обратился командующий Тихоокеанским флотом:
«Основными из задач которые решают профсоюзы в качестве работников, это контроль и оценка соблюдения законов, законодательства, порядка в воинских частях по отношению к гражданскому персоналу, проведение просветительной работы с гражданским персоналом, разъяснение ситуаций на флоте, доведение требований, командования воинских частей и флота до гражданского персонала. Самое главное, что профсоюз является обратной связью с гражданским персоналом для командования флота и мы сюда пришли с настроем существенно поменять взаимоотношения между нами и повысить эффективность работы профсоюзов в интересах боевой готовности флота», – сказал адмирал Виктор Лиина.
С докладом на сборе выступила председатель профессионального союза ТОФ Ольга Доровских. Она акцентировала внимание на росте рядов профсоюзного членства, оплаты труда и взаимоотношении с командным составом воинских частей на местах.
После заслушивания докладов были подведены итоги всей деятельности профсоюзов, обсуждались проблемные вопросы, в частности, безопасных условий труда гражданского персонала, награждение гражданского персонала, взаимодействие командования войсковых частей и профсоюзных организаций.