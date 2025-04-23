23.04.2025 (11:30)

Во Владивостоке прошёл сбор председателей профсоюзов первичных профсоюзных организаций Тихоокеанского флота

Во Владивостоке в Доме офицеров флота проведён сбор председателей первичных профсоюзных организаций Тихоокеанского флота (ТОФ). Сбор проведён решением командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиина.

На сборе присутствовали председатели первичных профсоюзных организации Владивостокского, Большекаменского и Николаевского военных гарнизонов флота.

В начале мероприятия к собравшимся обратился командующий Тихоокеанским флотом:

«Основными из задач которые решают профсоюзы в качестве работников, это контроль и оценка соблюдения законов, законодательства, порядка в воинских частях по отношению к гражданскому персоналу, проведение просветительной работы с гражданским персоналом, разъяснение ситуаций на флоте, доведение требований, командования воинских частей и флота до гражданского персонала. Самое главное, что профсоюз является обратной связью с гражданским персоналом для командования флота и мы сюда пришли с настроем существенно поменять взаимоотношения между нами и повысить эффективность работы профсоюзов в интересах боевой готовности флота», – сказал адмирал Виктор Лиина.

С докладом на сборе выступила председатель профессионального союза ТОФ Ольга Доровских. Она акцентировала внимание на росте рядов профсоюзного членства, оплаты труда и взаимоотношении с командным составом воинских частей на местах.

После заслушивания докладов были подведены итоги всей деятельности профсоюзов, обсуждались проблемные вопросы, в частности, безопасных условий труда гражданского персонала, награждение гражданского персонала, взаимодействие командования войсковых частей и профсоюзных организаций.

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