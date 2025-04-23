23.04.2025 (13:00)

Инженеры ВВО произвели рекогносцировку на реках Хилок и Джида для наведения переправ

Специалисты инженерных войск Восточного военного округа (ВВО) провели рекогносцировку местности на реках Хилок в Забайкальском крае и Джида в Республике Бурятия с целью организации переправы на данных участках местности.

В ходе оценки местности военнослужащие определили створы мостов, состояние подъездных путей. Также были проведена проверка материальной части понтонного парка перед выполнением предстоящих задач.

Во второй половине мая специалисты Восточного военного округа приступят к наведению понтонных переправ. Они наводятся для помощи местному населению Хилокского района Забайкальского края и поселков Дырестуй и Зарубино Республики Бурятия.

На время функционирования переправы военнослужащими ВВО будет организовано круглосуточное дежурство и ежедневный контроль состояния переправы, регулировку движения автомобильного транспорта.

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