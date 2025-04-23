23.04.2025 (12:00)

В Приморье военнослужащих ВВО обучают армейской тактической стрельбе

В Приморском крае с военнослужащими общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) проходят занятия по армейской тактической стрельбе и выполнение упражнения контрольных стрельб.

В ходе занятий на полигоне «Сергеевский» военнослужащие выполняют одиночные упражнения стрельб из стрелкового оружия, а также в составе боевых двоек. Стрельба ведётся из положений «лёжа», «стоя», «с колена» и в движении по мишеням на различных дальностях.

Данные занятия не только повышают навыки скоростной стрельбы у военнослужащих, но и способствуют успешному выполнению боевых задач в ближнем бою.

Перед выходом на огневой рубеж военнослужащие изучают требования безопасности, условия выполнения упражнений стрельб из стрелкового оружия, порядок выверки прицела, правила ведения огня, а также способы определения дальности до цели.

Занятия по огневой подготовке с личным составом проводятся на нескольких учебных местах, где отрабатываются нормативы изготовки к бою, выполнение упражнение контрольных стрельб УКС-1 и упражнение контрольных стрельб УКС-2.

Во время выполнения упражнений используются средства имитации: дымовые шашки, взрывпакеты и другие.

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