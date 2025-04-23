23.04.2025 (11:00)

В Республике Бурятии продолжается подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов ВВО

На одном из полигонов Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия продолжаются занятия с военнослужащими, проходящими подготовку по специальность оператор беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

На теоретических занятиях военнослужащие отрабатывают на тренажерах пролеты в городской местности, также в лесном массиве.

Помимо этого, военнослужащие на практике обучаются сбросу с квадрокоптера гранаты на уязвимые места боевой машины или окоп условного противника, а также выполняют учебное пикирование.

В ходе занятий военнослужащие получают основные знания и навыки, необходимые операторам БпЛА при выполнении боевых задач с учётом особенностей рельефа местности в местах проведения специальной военной операции (СВО).

Занятия проходят под руководством опытных инструкторов - специалистов по управлению БпЛА.

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