23.04.2025 (11:00)
В Республике Бурятии продолжается подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов ВВО
На одном из полигонов Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия продолжаются занятия с военнослужащими, проходящими подготовку по специальность оператор беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).
На теоретических занятиях военнослужащие отрабатывают на тренажерах пролеты в городской местности, также в лесном массиве.
Помимо этого, военнослужащие на практике обучаются сбросу с квадрокоптера гранаты на уязвимые места боевой машины или окоп условного противника, а также выполняют учебное пикирование.
В ходе занятий военнослужащие получают основные знания и навыки, необходимые операторам БпЛА при выполнении боевых задач с учётом особенностей рельефа местности в местах проведения специальной военной операции (СВО).
Занятия проходят под руководством опытных инструкторов - специалистов по управлению БпЛА.