23.04.2025 (07:15)
Заявление Минобороны России
В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БпЛА – над территорией Тульской области, два БпЛА – над территорией Белгородской области, два БпЛА – над территорией Курской области, один БпЛА – над территорией Брянской области, один БпЛА – над территорией Калужской области, один БпЛА – над территорией Орловской области, один БпЛА – над территорией Республики Крым.
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