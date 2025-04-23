23.04.2025 (09:30)
Расчет разведывательного БпЛА «Zala» Новороссийских десантников обнаружил гаубицу ВСУ иностранного производства и скорректировал ее поражение «Ланцетом»
В ходе несения боевого дежурства расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) «Zala» и барражирующих боеприпасов «Ланцет» подразделения беспилотной авиации Новороссийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» в рамках контрбатарейной борьбы выполняют полеты вглубь территории, контролируемой ВСУ, в Запорожской области для поиска и уничтожения артиллерийских орудий противника.
Разведка и поиск целей выполняются в том числе в условиях помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ. Работают расчеты разведывательных и ударных беспилотников круглые сутки.
В этот раз, во время полета над территорией противника оператор разведывательного БпЛА обнаружил на удалении около 35 км от береговой линии замаскированную 155-мм гаубицу ВСУ М-777 иностранного производства, которая в определенное время вела огонь из лесопосадки по мирному населению Запорожской области. Как только цель была обнаружена и подтверждена, ее координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение на её уничтожение барражирующим боеприпасом «Ланцет».
В итоге оператор разведывательного БпЛА «Zala» зафиксировал успешное поражение замаскированной в лесопосадке артиллерийской системы ВСУ расчетом «Ланцета».
Разведывательные и ударные беспилотники активно и успешно применяется совместно с самого начала специальной операции и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки, наведения и поражения артиллерии и бронированных объектов ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы.