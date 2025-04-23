Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.04.2025 (09:30)

Расчет разведывательного БпЛА «Zala» Новороссийских десантников обнаружил гаубицу ВСУ иностранного производства и скорректировал ее поражение «Ланцетом»

В ходе несения боевого дежурства расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) «Zala» и барражирующих боеприпасов «Ланцет» подразделения беспилотной авиации Новороссийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» в рамках контрбатарейной борьбы выполняют полеты вглубь территории, контролируемой ВСУ, в Запорожской области для поиска и уничтожения артиллерийских орудий противника.

Разведка и поиск целей выполняются в том числе в условиях помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ. Работают расчеты разведывательных и ударных беспилотников круглые сутки.

В этот раз, во время полета над территорией противника оператор разведывательного БпЛА обнаружил на удалении около 35 км от береговой линии замаскированную 155-мм гаубицу ВСУ М-777 иностранного производства, которая в определенное время вела огонь из лесопосадки по мирному населению Запорожской области. Как только цель была обнаружена и подтверждена, ее координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение на её уничтожение барражирующим боеприпасом «Ланцет».

В итоге оператор разведывательного БпЛА «Zala» зафиксировал успешное поражение замаскированной в лесопосадке артиллерийской системы ВСУ расчетом «Ланцета».

Разведывательные и ударные беспилотники активно и успешно применяется совместно с самого начала специальной операции и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки, наведения и поражения артиллерии и бронированных объектов ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ) , Специальная военная операция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false