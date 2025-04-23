23.04.2025 (09:30)

Расчет разведывательного БпЛА «Zala» Новороссийских десантников обнаружил гаубицу ВСУ иностранного производства и скорректировал ее поражение «Ланцетом»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет разведывательного БпЛА «Zala» Новороссийских десантников обнаружил гаубицу ВСУ иностранного производства и скорректировал ее поражение «Ланцетом»

В ходе несения боевого дежурства расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) «Zala» и барражирующих боеприпасов «Ланцет» подразделения беспилотной авиации Новороссийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» в рамках контрбатарейной борьбы выполняют полеты вглубь территории, контролируемой ВСУ, в Запорожской области для поиска и уничтожения артиллерийских орудий противника.

Разведка и поиск целей выполняются в том числе в условиях помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ. Работают расчеты разведывательных и ударных беспилотников круглые сутки.

В этот раз, во время полета над территорией противника оператор разведывательного БпЛА обнаружил на удалении около 35 км от береговой линии замаскированную 155-мм гаубицу ВСУ М-777 иностранного производства, которая в определенное время вела огонь из лесопосадки по мирному населению Запорожской области. Как только цель была обнаружена и подтверждена, ее координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение на её уничтожение барражирующим боеприпасом «Ланцет».

В итоге оператор разведывательного БпЛА «Zala» зафиксировал успешное поражение замаскированной в лесопосадке артиллерийской системы ВСУ расчетом «Ланцета».

Разведывательные и ударные беспилотники активно и успешно применяется совместно с самого начала специальной операции и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки, наведения и поражения артиллерии и бронированных объектов ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице