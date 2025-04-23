23.04.2025 (09:00)
Экипажи танков Т-80БВ группировки войск «Север» в ходе боевой работы уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ в курском приграничье в зоне СВО
Экипажи танков Т-80БВ группировки войск «Север» продолжают уничтожают живую силу и опорные пункты ВСУ с закрытых огневых позиций в приграничном районе Курской области.
В ходе активных наступательных действий, штурмовым подразделениям экипажами танков группировки оказывается всесторонняя поддержка. Воины-танкисты обеспечивают высадку штурмовиков в лесополосах и населенных пунктах, помогают им закрепиться на занятых позициях, срывают ротацию личного состава ВСУ, уничтожают опорные пункты противника и бронетехнику, в том числе западного производства. Благодаря работе танкистов ведения ответного огня для противника становится практически невозможным.
Кроме того, огневое поражение противника ведется преимущественно с закрытых огневых позиций по навесной траектории с постоянной корректировкой огня операторами беспилотных летательных аппаратов.