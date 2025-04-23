23.04.2025 (08:30)

Расчеты fpv-дронов группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении

Расчеты fpv-дронов группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению опорных пунктов и замаскированных позиций ВСУ на Южно-Донецком направлении. Каждый вылет fvp-дрона координируется воздушной разведкой, что позволяет корректировать атаки в режиме реального времени и поражать даже движущиеся цели на расстоянии десятков километров. «Днём и ночью дежурим. За неделю расходуем до 150 дронов — целимся в живую силу, технику, пикапы. Противник уже даже боевые бронированные машины и танки на наш участок не подвозит — слишком для них опасно», — рассказал оператор БпЛА с позывным «Нурик».

В тыловом районе специальной военной операции развёрнута лаборатория, где дроны ремонтируют и настраивают под конкретные задачи. «Бывает, меняем камеры, если помехи мешают. Иногда дорабатываем мелкие нюансы. Всё для точности», — пояснил «Нурик».

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