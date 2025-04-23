23.04.2025 (07:30)

Расчеты FPV-дронов мотострелкового соединения группировки войск «Центр» ежедневно уничтожают военную технику ВСУ на Красноармейском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты FPV-дронов мотострелкового соединения группировки войск «Центр» ежедневно уничтожают военную технику ВСУ на Красноармейском направлении

На Красноармейском направлении военнослужащие Алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» демонстрируют высокую эффективность в уничтожении боевой техники и других военных объектов противника.

Ежедневно операторы радиоуправляемых и оптоволоконных FPV-дронов выполняют сложнейшие задачи по поиску и уничтожению замаскированных целей ВСУ. Операторы ударных дронов проявляют особое мастерство пилотирования беспилотников, буквально «прочесывая» лесные массивы в поисках вражеских объектов. Приоритетными целями остаются боевые машины и артиллерийские системы противника, которые в случае необходимости уничтожаются несколькими дронами. Также уничтожаются, замаскированные среди ветвей деревьев, антенны ретрансляторов, — их уничтожают с ювелирной точностью, лишая противника связи.

Благодаря слаженным действиям расчетов беспилотной авиации и штурмовых подразделений мотострелкового соединения противник теряет свои позиции, боевую технику и несет значительные потери в живой силе.

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