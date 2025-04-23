23.04.2025 (07:30)
Расчеты FPV-дронов мотострелкового соединения группировки войск «Центр» ежедневно уничтожают военную технику ВСУ на Красноармейском направлении
На Красноармейском направлении военнослужащие Алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» демонстрируют высокую эффективность в уничтожении боевой техники и других военных объектов противника.
Ежедневно операторы радиоуправляемых и оптоволоконных FPV-дронов выполняют сложнейшие задачи по поиску и уничтожению замаскированных целей ВСУ. Операторы ударных дронов проявляют особое мастерство пилотирования беспилотников, буквально «прочесывая» лесные массивы в поисках вражеских объектов. Приоритетными целями остаются боевые машины и артиллерийские системы противника, которые в случае необходимости уничтожаются несколькими дронами. Также уничтожаются, замаскированные среди ветвей деревьев, антенны ретрансляторов, — их уничтожают с ювелирной точностью, лишая противника связи.
Благодаря слаженным действиям расчетов беспилотной авиации и штурмовых подразделений мотострелкового соединения противник теряет свои позиции, боевую технику и несет значительные потери в живой силе.