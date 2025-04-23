23.04.2025 (07:00)
Специалисты радиоэлектронной борьбы группировки войск «Запад» подавили ударные дроны противника в ЛНР
Военнослужащие роты радиоэлектронной борьбы мотострелковой дивизии группировки войск «Запад» подавили ударные FPV-дроны боевиков ВСУ в Луганской народной республике.
В ходе ведения радиоразведки были обнаружены несколько беспилотников ВСУ. После включения станции на подавление по видеоперехвату бойцы определили примерное место падения и передали данные на командный пункт полка, для дальнейшего обезвреживания саперами.
Стоящие на вооружении подразделения станции РЭБ позволяют обнаруживать и подавлять практически весь модельный ряд современных БпЛА, используемых противником. Возможность видеоперехвата позволяет точно отслеживать маршруты движения вражеских дронов, а совместная работа нескольких расчетов позволяет выявлять точки взлета и местонахождение операторов.
Операторы БпЛА ВСУ в качестве своих целей выбирают автомобили мирных жителей, сельскохозяйственную технику и автомобили аварийных служб, что делает работу специалистов РЭБ максимально важной и нужной.