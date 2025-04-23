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23.04.2025 (07:00)

Специалисты радиоэлектронной борьбы группировки войск «Запад» подавили ударные дроны противника в ЛНР

Военнослужащие роты радиоэлектронной борьбы мотострелковой дивизии группировки войск «Запад» подавили ударные FPV-дроны боевиков ВСУ в Луганской народной республике.

В ходе ведения радиоразведки были обнаружены несколько беспилотников ВСУ. После включения станции на подавление по видеоперехвату бойцы определили примерное место падения и передали данные на командный пункт полка, для дальнейшего обезвреживания саперами.

Стоящие на вооружении подразделения станции РЭБ позволяют обнаруживать и подавлять практически весь модельный ряд современных БпЛА, используемых противником. Возможность видеоперехвата позволяет точно отслеживать маршруты движения вражеских дронов, а совместная работа нескольких расчетов позволяет выявлять точки взлета и местонахождение операторов.

Операторы БпЛА ВСУ в качестве своих целей выбирают автомобили мирных жителей, сельскохозяйственную технику и автомобили аварийных служб, что делает работу специалистов РЭБ максимально важной и нужной.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Войска РЭБ , Специальная военная операция
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