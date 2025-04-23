23.04.2025 (06:30)

Танковый экипаж Т-72 группировки войск «Центр» обеспечил продвижение штурмовиков на Красноармейском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Танковый экипаж Т-72 группировки войск «Центр» обеспечил продвижение штурмовиков на Красноармейском направлении

Боевой экипаж танка Т-72 группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции уничтожил выявленные огневые точки противника и обеспечил беспрепятственное овладение штурмовиками крупного опорного пункта ВСУ на Красноармейском направлении зоны проведения спецоперации (СВО).

ВСУ организовали разветвленную сеть опорных пунктов перед Красноармейском, пытаясь замедлить продвижения наших штурмовиков. Танковый экипаж танка Т-72, под командованием младшего сержанта Александр Супенко, получил боевую задачу сровнять с землей огневые точки крупного опорного пункта и прикрыть действия штурмовых групп.

Танкисты, используя складки местности, выдвинулись в район закрытой огневой позиции, по дороге fpv-дроны противника пытались поразить наших танкистов, но система РЭБ успешно глушила сигналы дронов.

«Доехали напряженно, детектор дронов FPV постоянно показывал, один дрон ударил сзади танка, но мы продолжили работать, потому что надо было прикрывать пацанов», – рассказал командир танка Александр Супенко.

По полученным координатам танкисты отработали весь боекомплект, стрельба велась 125-мм осколочно-фугасными снарядами, БпЛА зафиксировал успешное поражение всех выявленных огневых точек противника.

«Заехали на точку, навелись по цифрам, нам дали команду огонь, расход был 22 снаряда, цель поразили, назад уходили fpv пытались догнать, но наш РЭБ хорошо работает, глушит их», – рассказал наводчик-оператор Дмитрий Павлов.

Уничтожение опорного пункта ВСУ позволило штурмовикам провести наступательные действия и выполнить поставленные перед ними боевые задачи.

Военнослужащие группировки войск «Центр» успешно ведут боевые действия против украинских неонацистов, выбивая противника из укреплённых позиций оттесняя врага и освобождая земли Донбасса.

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