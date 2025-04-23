Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.04.2025 (06:00)

Операторы БпЛА Южной группировки войск уничтожили склад ГСМ и самоходную артустановку противника

Операторы беспилотных летательных аппаратов 132-й и 123-й отдельных мотострелковых бригад Южной группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и склад горюче-смазочных материалов ВСУ.

Замаскированная самоходка ВСУ была обнаружена в районе населенного пункта Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. Благодаря умелым действиям операторов FPV-дронов "Гвоздика" была уничтожена.

Склад ГСМ поражен точными сбросами с квадрокоптера расчетом БпЛА 123-й бригады.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false