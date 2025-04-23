23.04.2025 (06:00)
Операторы БпЛА Южной группировки войск уничтожили склад ГСМ и самоходную артустановку противника
Операторы беспилотных летательных аппаратов 132-й и 123-й отдельных мотострелковых бригад Южной группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и склад горюче-смазочных материалов ВСУ.
Замаскированная самоходка ВСУ была обнаружена в районе населенного пункта Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. Благодаря умелым действиям операторов FPV-дронов "Гвоздика" была уничтожена.
Склад ГСМ поражен точными сбросами с квадрокоптера расчетом БпЛА 123-й бригады.
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