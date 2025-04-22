22.04.2025 (20:45)

Первый театральный фестиваль «Искусство побеждать» довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации открыт!

22 апреля в Большом зале Центрального академического театра Российской Армии открылся первый театральный фестиваль «Искусство побеждать» среди довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации.

Участники 33-х коллективов, будущие офицеры – кадеты, суворовцы, нахимовцы от Калининграда до Владивостока сегодня прибыли в Москву, чтобы показать свои спектакли на сцене главного военного театра страны.

Приветствие участникам от имени заместителя Министра обороны Российской Федерации, начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерала армии Виктора Горемыкина прочел директор Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Артем Горный:

«Мы даем старт Первому театральному фестивалю «Искусство побеждать», который объединил более 450 воспитанников, педагогов, родителей. Наш фестиваль посвящен юбилею Победы в Великой Отечественной войне, значимость которой в судьбе России, в характере и ценностях нашего народа поистине колоссальны. Это обязывает всех без исключения участников Фестиваля быть честными перед своими товарищами и коллегами, перед актерским призванием. Очень важно, что будущие защитники Родины в своих работах переживают героические сюжеты той священной борьбы, познают величие своего народа и масштаб пережитых им трагедий, пропускают через свое сердце эмоции и переживания того сурового и героического времени.

Уверен, что благодаря дружественной атмосфере, которая царит в главном военном театре страны, творческие коллективы реализуют самые смелые замыслы, а молодые артисты проявят свои дарования в полной мере и порадуют зрителей отличной, вдохновляющей игрой. Желаю творческих успехов, достижений и новых радостных встреч! Побеждайте всегда и побеждайте с искусством!».

Со сцены участников приветствовали директор Центрального академического театра Российской Армии, депутат Московской городской Думы Милена Авимская, заместитель командира стрелковой роты по военно-политической работе стрелкового батальона войсковой части 23626, старший лейтенант Сергей Лобанов, актриса Центрального академического театра Российской Армии, заслуженная артистка России, композитор Юта.

«Главная книга непобедимого полководца Александра Суворова - «Наука побеждать», а мы с вами занимаемся искусством, поэтому наш фестиваль называется «Искусство побеждать»! Хочу поблагодарить руководство Министерства обороны Российской Федерации за великолепную идею – позволить каждому из вас почувствовать сопричастность к великому театральному миру, к армейскому искусству. Желаю вам удачи, успеха, смелости и настоящего творческого полёта!», - приветствовала участников директор Центрального академического театра Российской Армии Милена Авимская.

В течение нескольких месяцев режиссеры и артисты Театра Российской Армии – Александр Аргос, Юлия Шульева, Диана Борина, Александр Макаров, Максим Чиков ездили по городам России, отсматривали и репетировали с ребятами их вступления, помогали с художественным решением.

С 22 по 26 апреля участники покажут спектакли на сценах Центрального академического театра Российской Армии. Для участников организована культурная и образовательная программа: показы спектаклей «Данькина каска» и «Сказка о царе Салтане» на Большой сцене Театра Российской Армии, экскурсии и мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи. 25 апреля желающие смогут написать «Диктант Победы» прямо в Театре Армии. 26 апреля состоится Гала-концерт и церемония закрытия.

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