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22.04.2025 (22:00)

Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» прибыло в Республику Никарагуа

За время стоянки экипаж пополнит запасы воды, топлива и продовольствия и совершит технический осмотр судна.  Кроме того, в порту моряки-балтийцы встретятся с никарагуанскими коллегами, совершат ряд экскурсионных поездок, ознакомятся с историческими достопримечательностями города-порта.

Для экипажа ОИС "Адмирал Владимирский" посещение Республики Никарагуа стало вторым заходом в порт иностранного государства в ходе океанографического похода. 

Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота (ОИС) "Адмирал Владимирский" 13 марта покинуло Кронштадт и отправилось в плановый океанографический поход, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе похода планируется получить уникальные батиметрические данные, провести океанографические и гидрометеорологические исследования по маршруту похода ОИС.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Корабли
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