22.04.2025 (19:10)

Агитпоезд Минобороны России прибыл в город Орёл

Поезд Министерства обороны Российской Федерации в рамках акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!» прибыл на железнодорожную станцию города Орла.

В торжественной церемонии встречи приняли участие Первый заместитель губернатора Орловской области Владимир Ивановский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, представители общественных, ветеранских и волонтерских организаций Орловской области, а также жители и гости города.

Леонид Музалевский поздравил участников акции с наступающим Днём Победы и подчеркнул подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, чьи образы сегодня вдохновляют российских воинов, которые выполняют свой долг в зоне специальной военной операции.

«Я благодарю авторов и организаторов проекта за инициативу и огромный труд. Благодаря этой масштабной акции, тысячи россиян получили возможность прикоснуться к истории, почувствовать единение с героями-победителями, осознать ценность мира и свободы», - добавил спикер регионального парламента.

В рамках торжественных мероприятий руководитель агитационно-пропагандистской акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!» генерал-майор Михаил Баитов в знак неразрывной связи поколений, преемственности мужества и отваги передал заместителю губернатора Орловской области Владимиру Ивановскому Боевое знамя 605-го стрелкового ордена Кутузовского полка.

Традиционным стало награждение представителей общественных и волонтерских организаций, внесших значительный вклад в поддержку СВО, им вручены медали Министерства обороны РФ «За помощь и милосердие».

В ходе организованного телемоста, военнослужащие, выполняющие задачи в зоне проведения специальной военной операции, пообщались со своими семьями и представителями волонтерских организаций, а школьники и юнармейцы Орловской области приняли участие в работе молодежной дискуссионной площадки «Разговор о самом важном» с участием Михаила Артамонова, участника специальной военной операции на тему защиты Отечества.

Гости и жители города ознакомились с представленными экспозициями, посвящёнными родам и видам Вооруженных Сил Российской Федерации, Главного военно-политического управления ВС РФ, Главного управления кадров, Департамента культуры Минобороны России, Юнармии, а также с образцами трофейной техники, захваченной российскими военнослужащими в зоне СВО.

Все желающие смогли отведать гречневой каши с тушенкой, приготовленной на полевой кухне, и послушать выступление творческих коллективов военного ведомства, которые исполнили стихи и песни военных лет.

В мероприятиях акции приняли участие более 2 тыс. 700 человек.

Орёл стал четвёртым городом в маршруте железнодорожного состава. Следующая остановка агитационного поезда Минобороны России запланирована в городе Рязань.

В период с 19 апреля по 3 июля Министерство обороны Российской Федерации совместно с ОАО «Российские железные дороги» проводит агитационно-пропагандистскую акцию «Единство

в памяти. Сила в подвиге!» с использованием агитационного поезда, которая приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

3а 75 дней железнодорожный состав преодолеет более 33 тысяч километров по территории всех военных округов, посетит 75 городов и населенных пунктов в 61 субъекте Российской Федерации.

Целью акции является демонстрация единства армии и общества, противодействие фальсификации истории, рассказ о героических ратных буднях и достижениях Вооруженных Сил Российской Федерации.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице