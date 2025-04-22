22.04.2025 (16:20)

Минобороны России и Федерация бокса подписали соглашение о сотрудничестве



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Минобороны России и Федерация бокса подписали соглашение о сотрудничестве

Министерство обороны Российской Федерации, и Общероссийская общественная организация «Федерация бокса России» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на популяризацию бокса среди военнослужащих и молодежи призывного возраста.

Подписи в документе поставили заместитель Министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров и Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.

«Опыт специальной военной операции показывает, что все элементы рукопашного боя, включая ножевой бой и бокс, нужны и важны. Хотелось бы в рамках сегодняшнего соглашения придать этому виду спорта с помощью Федерации, Управления физической подготовки и ЦСКА, военно-прикладной характер», - сказал Юнус-Бек Евкуров.

Подписание Соглашения станет еще одним шагом в развитии бокса, как в Вооруженных силах, так и в стране в целом. Оно позволит планировать и реализовывать совместные мероприятия, направленные на популяризацию бокса среди военнослужащих и молодежи призывного возраста, будет способствовать повышению престижа военной службы и достижению высоких результатов в спортивной подготовке.

«Основная задача Федерации растить патриотов страны и ее резерв. Это соглашение позволит нам более тесно сотрудничать и запустить новый импульс соревнований в Вооруженных Силах, чтобы они стали более масштабные и зрелищные», - отметил Александр Беспутин.

Соревнования по боксу проводятся на международном уровне в рамках Международного совета военного спорта (CISM). Наиболее ярким событием стало проведение в 2021 году в Москве совместно с Федерацией бокса России чемпионата мира среди военнослужащих, в котором приняли участие 234 спортсмена, представляющие армии 36 государств. По результатам соревнований российские военнослужащие уверенно победили, завоевали 12 медалей (7 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую).

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