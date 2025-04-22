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22.04.2025 (21:30)

С экипажами БМП Ленинградского военного округа прошло занятие по огневой подготовке с учётом опыта СВО

В Ленинградской области на общевойсковом полигоне с экипажами боевых машин пехоты БМП-2 Ленинградского военного округа провели занятие по огневой подготовке, с учётом опыта специальной военной операции.

В ходе практического занятия экипажи провели стрельбы из 30-мм пушки 2А42 по целям, имитирующим живую силу и технику противника на 200 и 700 метров.

Также, личный состав отработал элементы отражения атаки и наступления на позиции противника в лесопосадках.
Личный состав выполнил все поставленные задачи и уложился во временной норматив на оценку «отлично». Занятия провели инструкторы с опытом боёв в зоне СВО.

Пресс-служба Ленинградского военного округа
Метки:
Ленинградский военный округ , Боевая подготовка
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