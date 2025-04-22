22.04.2025 (21:00)

Воспитанники ЕкСВУ поздравили блокадницу Ленинграда с наступающим Днём Победы

Воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища (ЕкСВУ) поздравили ребёнка блокадницу Ленинграда Надежду Михайловну Логинову с наступающим Днём Победы в Великой Отечественной войне.

Суворовцы поздравили Надежду Михайловну с приближающемся праздником и поблагодарили её за трудовой подвиг, который она, как и многие её соотечественники совершили в годы военного лихолетья. Кроме того, юноши вручили женщине цветы, поздравительный адрес и памятный подарок.

Надежда Михайловна выразила слова благодарности в адрес ребят, а затем рассказала о своём детстве, опалённом войной, работе тружеников тыла и неимоверном героизме советских солдат, освобождавших блокадный Ленинград. Именно в осаждённом городе десятилетней девочкой её застала Великая Отечественная.

Не смотря на почтенный возраст, женщина до мельчайших подробностей помнит, как жил оккупированный немецкими войсками город на Неве и как потом праздновал сначала полное снятие блокады, а затем и Великую Победу. Кроме того, Надежда Михайловна пишет стихи, некоторые из них она зачитала суворовцам и подарила свою подписанную книгу.

Основная цель мероприятия – патриотическое воспитание молодёжи и побуждение молодого поколения через общение со свидетелями тех страшных событий к изучению и сохранению истории.

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