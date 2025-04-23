23.04.2025 (05:30)

Расчет FPV-дронов 42-й дивизии группировки войск «Днепр» уничтожил бронетранспортер «Козак» ВСУ в Запорожской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет FPV-дронов 42-й дивизии группировки войск «Днепр» уничтожил бронетранспортер «Козак» ВСУ в Запорожской области

Расчет FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» нанес точный удар, уничтожив бронетранспортер «Козак» ВСУ в Запорожской области.

В ходе воздушной разведки позиций противника операторами БПЛА 42-й дивизии была выявлена ротация личного состава ВСУ, осуществляемая на бронетранспортере «Козак». Расчет разведывательного дрона оперативно передал координаты цели командованию, после чего было принято решение о нанесении высокоточного удара с применением FPV-дрона.

Благодаря высокому профессионализму и слаженности действий операторов, FPV-дрон, оснащенный боевой частью, успешно поразил цель. Прямое попадание вызвало возгорание техники противника.

«Нам передают так сказать коллеги, операторы там разведывательных дронов они нам передают координаты цели, мы вылетаем, поражаем» - рассказал оператор FPV-дрона с позывным «Гроза»

42-я гвардейская мотострелковая дивизия группировки войск «Днепр» активно применяет FPV-дроны для выполнения боевых задач, демонстрируя высокую эффективность и профессионализм в зоне проведения СВО.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице