23.04.2025 (05:00)

Экипажи самолетов Су-25 нанесли авиаудар по бронетехнике ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи самолетов Су-25 нанесли авиаудар по бронетехнике ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг»

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг».

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

«За время участия в специальной военной операции наше подразделение побывало на различных ее участках. Бывают очень часто нестандартные случаи, в которых приходится проявлять смекалку для успешного выполнения боевых задач. Наша армия, за время специальной военной операции, благодаря поддержке Верховного Главнокомандующего, успешно развивается и разрабатывает новые тактические приемы для успешного выполнения боевых задач и приближения нашей победы», – рассказал летчик Су-25 с позывным «Грек».

В результате боевого применения уничтожена живая сила и бронированная техника ВСУ.

После боевых вылетов, специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

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