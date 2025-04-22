22.04.2025 (19:30)

Корабли Балтийского флота отработали задачи по уничтожению подводной лодки условного противника

В рамках планового учения в морских полигонах Балтийского флота малые противолодочные корабли (МПК) «Алексин» и «Кабардино-Балкария» отработали учебные-боевые задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника.

В ходе выполнения задач в море экипажи малых противолодочных кораблей Балтийского флота отработали противолодочные действия – провели учения по поиску, обнаружению, поддержанию контакта и слежению, а также противодействию подводной лодке условного противника с практическим применением комплексов противолодочного вооружения.

В ходе маневров экипажам кораблей удалось успешно классифицировать цель и условно уничтожить ее с помощью противолодочного вооружения. В ходе учения экипажи противолодочных кораблей выполнили комплекс практических стрельб реактивными бомбометными установками РБУ-6000, а также отработали условное применение торпедного вооружения. В роли субмарины условного противника выступила подводная лодка типа «Варшавянка».

В морских полигонах флота экипажи также провели тренировки по отражению атак средств воздушного нападения противника с различных высот и направлений с выполнением практических стрельб средствами противовоздушной обороны кораблей.

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