22.04.2025 (19:00)

В храме штаба Северного флота состоялся Пасхальный молебен

В храме штаба Северного флота состоялся Пасхальный молебен. Его провел настоятель Свято-Андреевского морского кафедрального собора в городе Североморске, помощник командира соединения ракетных кораблей по работе с верующими военнослужащими протоиерей Александр Козачук, при участии квартета хора собора.

На Пасхальном молебне присутствовали командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов, офицеры управления и штаба флота, а также верующие военнослужащие по призыву центра обеспечения управления флота.

«Сегодня мы также молимся обо всех воинах-североморцах, особенно тех, кто в настоящее время выполняет задачи специальной военной операции. Защитники верны своему Отечеству и героически сражаются за него», - сказал протоиерей Александр Козачук.

После молебна протоиерей Александр Козачук подарил командующему Северным флотом вице-адмиралу Константину Кабанцову пасхальную открытку и представил военнослужащим копию меча святого Маврикия, руководителя Фивейского легиона, рассказав о подвиге его воинов, которые до последнего оставались верные клятве, данной при крещении.

Копия меча святого Маврикия будет храниться в главном храме Северного флота в городе Североморске.

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