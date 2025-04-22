22.04.2025 (18:30)

Корабельная ударная группа Северного флота вышла в Баренцево море для проведения ряда учений

Корабельная ударная группа Северного флота вышла в Баренцево море для проведения ряда учений с выполнением учебно-боевых стрельб. В составе группы в море в течение нескольких дней будут действовать фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов».

Североморцы отработают элементы совместного маневрирования кораблей в составе корабельной ударной группы и проведут ряд корабельных тренировок.

Также моряки проведут учение по обороне корабельной ударной группы от робототехнических комплексов условного противника.

Выход корабельной ударной группы из Кольского залива обеспечила минно-тральная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в составе морского тральщика «Владимир Гуманенко» и базового тральщика «Соловецкий юнга».

Многоцелевые фрегаты проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов» способны вести боевые действия с противником, находящимся на воде, под водой и в воздушном пространстве. Для этого на фрегатах имеются различные виды вооружения, которые способны выполнять поставленную задачу с большой эффективностью.

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