22.04.2025 (18:00)
Военнослужащие, заключившие первый контракт с Минобороны России, осваивают тактическую медицину на полигоне ЮВО в Ростовской области
Военнослужащие, заключившие первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, осваивают тактическую медицину в учебном центре Южного военного округа в Ростовской области.
Главной целью занятий является освоение личным составом методики оказания первой медицинской помощи. Кроме базовых навыков и наложения жгутов, уклон делается на различные способы эвакуации под огнём противника.
Военнослужащие учатся действовать в условиях максимально приближенных к «боевым», с использованием штатного стрелкового оружия, средств имитации и холостых боеприпасов.
Под руководством инструкторов – специалистов медицинской службы, штурмовики обучаются навыкам по применению табельных и подручных средств при оказании доврачебной помощи, самопомощи при ранениях различной степени тяжести, методам инфузионной и лекарственной экстренной терапии.
Особое внимание на занятиях уделяется отработке практических навыков по правильной транспортировке раненых с линии боевого соприкосновения с противником и оказание первой доврачебной помощи.
После завершения обязательной программы боевой подготовки и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения СВО для выполнения поставленных задач.