22.04.2025 (18:00)

Военнослужащие, заключившие первый контракт с Минобороны России, осваивают тактическую медицину на полигоне ЮВО в Ростовской области

Военнослужащие, заключившие первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, осваивают тактическую медицину в учебном центре Южного военного округа в Ростовской области.

Главной целью занятий является освоение личным составом методики оказания первой медицинской помощи. Кроме базовых навыков и наложения жгутов, уклон делается на различные способы эвакуации под огнём противника.

Военнослужащие учатся действовать в условиях максимально приближенных к «боевым», с использованием штатного стрелкового оружия, средств имитации и холостых боеприпасов.

Под руководством инструкторов – специалистов медицинской службы, штурмовики обучаются навыкам по применению табельных и подручных средств при оказании доврачебной помощи, самопомощи при ранениях различной степени тяжести, методам инфузионной и лекарственной экстренной терапии.

Особое внимание на занятиях уделяется отработке практических навыков по правильной транспортировке раненых с линии боевого соприкосновения с противником и оказание первой доврачебной помощи.

После завершения обязательной программы боевой подготовки и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения СВО для выполнения поставленных задач.

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