22.04.2025 (17:30)

Военнослужащие штурмовых подразделений провели штурм опорного пункта условного противника в учебном центре ЮВО в Краснодарском крае

Военнослужащие штурмовых подразделений, заключившие первые контракты с Минобороны России, продолжают освоение курса интенсивной боевой подготовки в учебном центре Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Краснодарском крае. Особое внимание в ходе практических занятий уделяется штурму зданий и «вражеских» опорных пунктов.

На тренировках личному составу ставится задача скрытно выдвинуться в район сосредоточения условного противника и приступить к захвату его позиции. Для тренировки используется специальное здание, оборудованное для стрельбы боевыми патронами.

С применением дымовой завесы штурмовики проходят через подготовленный вход и проводят зачистку здания. Для приближения условий к реальным боевым действиям используются различные средства имитации, в том числе взрывпакеты и учебные гранаты.

Упор во время тренировки делается на грамотное передвижение через коридоры и постоянный контроль возможных участков ведения огня. В результате военнослужащие успешно выполнили зачистку здания, уничтожив «противника» и заняв оборону.

Данные занятия со штурмовыми подразделениями проводятся регулярно под руководством опытных инструкторов – участников специальной военной операции (СВО).

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