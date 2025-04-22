22.04.2025 (17:00)

Сборная ВКА имени А.Ф. Можайского заняла второе место на чемпионате ВКС по военно-прикладному спорту

На территории Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Героя Советского союза Серова прошёл чемпионат Воздушно-космических сил по военно-прикладному спорту. Атлеты выступали в дисциплине военно-авиационное пятиборье.

Можайцы достойно представили свою академию и заняли второе место. Сборную команду составили: Игорь Абашев, Артур Камалов, Григорий Моряков, Иван Попиля и Виталий Руденас. В личном зачёте Григорий Моряков пробежал 1 км за 2 минуты 36 секунд и стал серебряным призёром. Третьи места спортсмен занял в плавании, закончив заплыв за 52,9 секунды, а также в подвижном гимнастическом колесе и стрельбе из пистолета Макарова.

В судейскую коллегию турнира вошёл Алексей Михайлов. Подготовил курсантов к состязаниям мастер спорта России по военно-спортивному многоборью Анатолий Буханов.

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