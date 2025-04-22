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22.04.2025 (16:30)

Минометчики ЦВО отработали уничтожение замаскированных позиций «противника» в Кузбассе

Минометчики мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) отработали уничтожение замаскированных позиций условного противника на полигоне «Юргинский» в Кемеровской области.

По замыслу мероприятия боевой подготовки расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) провели воздушную разведку и вскрыли замаскированные артиллерийские позиции «противника». Полученные данные были переданы на командный пункт. После чего расчеты 120-миллиметровых минометных комплексов «Сани» с закрытых огневых позиций нанесли сосредоточенные удары по целям и уничтожили «противника». Военнослужащие поразили цели на расстоянии до 2000 метров. Корректировку огня осуществлял расчет БЛА.

Кроме того, военнослужащие отработали вопросы маскировки военной техники и ухода от ответного удара.

К мероприятию боевой подготовки было привлечено около 40 военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка
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