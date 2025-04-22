22.04.2025 (16:00)

Военные полицейские ЦВО провели урок мужества для школьников Саратова

Военнослужащие военной комендатуры города Саратова провели урок мужества для учащихся средней общеобразовательной школы №5. Мероприятие прошло в преддверии Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне (ВОВ).

В ходе встречи со школьниками военнослужащие рассказали о вкладе жителей Саратова в Великую Победу. На примерах подвигов советских воинов напомнили значение таких слова как «мужество», «честь» и «отвага». Кроме того, военные полицейские поговорили с ребятами о том, почему важно знать и помнить историю Отечества.

В завершении встречи военнослужащие рассказали об особенностях своей службы, отметив, что современное поколение защитников Отечества с честью и достоинством продолжает славные традиции русского воинства. На протяжении всего мероприятия дети активно задавали вопросы, устраивая дискуссии по теме Дня Победы и ВОВ. Основная цель мероприятия – это патриотическое воспитание молодёжи, побуждение молодого поколения к изучению истории государства.

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